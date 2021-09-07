"По результатам дел, рассмотренных судами, 1 673 гражданам присуждены штрафы на сумму 21 245 000 рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах и по ним назначены даты заседаний.", — говорится в релизе.

Отмечается, что в связи с отсутствием данных о прохождении тестирования лицам, не выполняющим установленные требования, направлено более 8 тыс. уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении. Ведомством также было составлено свыше 4 тыс. протоколов по части 2 статьи 6.3 КоАП.

Данная статья предусматривает для граждан административную ответственность в виде штрафа в размере до 40 тыс. рублей, штраф может быть увеличен до 300 тыс. рублей, если здоровью других людей причинен вред.

"Учитывая рост пассажиропотока в связи с открытием ряда стран для российских туристов, сохраняющиеся риски распространения новой коронавирусной инфекции, управлением Роспотребнадзора по городу Москве усилен контроль за внесением гражданами, вернувшимися из зарубежных стран, результатов тестов на COVID-19 на Единый портал государственных и муниципальных услуг ", — сообщили в ведомстве.