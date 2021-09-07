"Раз у нас открыто 40 стран, куда можно поехать с туристическими целями, то, соответственно, из этих же стран туристы могут приезжать к нам. Но по оценке туроператоров по въездному туризму, несмотря на то, что уже есть заказы и есть какой-то небольшой ручеек иностранных туристов в РФ, въездной турпоток упал более чем на 50-70% по сравнению с 2019 годом", — сказала она во время пресс-конференции во вторник.

По словам Ломидзе, говорить о точных сроках восстановления въездного туризма преждевременно.

"Этот сегмент находится в самом плачевном, в самом тяжелом положении, хотя въездной туризм – это сегмент, на который ориентируются все страны, он считается признаком развития отрасли. По предварительным прогнозам, восстановление начнется не раньше второй половины 2022 года, при условии, что нас не ожидают ухудшение ситуации, новые штаммы и новые ограничения, которые периодически вводят разные страны", — пояснила эксперт.

По данным Погранслужбы ФСБ РФ, турпоток в Россию в первом полугодии составил 64,4 тыс. иностранных гостей, это в 30 раз меньше, чем за аналогичный период до пандемии (почти 2 млн).