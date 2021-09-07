"По сути дела, да, эта станция — это новый вокзал, который соединяет три исторических вокзала. Давайте подумаем. Здесь еще будет пятый вокзал для высокоскоростной магистрали, ВСМ", — сказал Собянин в ходе осмотра выполненных работ по улучшению условий дорожного движения в районе площади трех вокзалов и хода строительства новой железнодорожной станции для поездов наземного метро МЦД-2 и МЦД-4.

Он также отметил, что в районе Комсомольской площади ранее были восстановлены пешеходные переходы, некоторые из них не работали более 10 лет и порядка 30 лет. Также здесь была проведена реорганизация дорожного движения.

"Проект развития Москвы уникален, реализуются совместно с городом решения, которые в мире в ряде случаев реализовать невозможно. Здесь (на Комсомольской площади) самая сложная точка в Москве с позиции железнодорожного транспорта: здесь сходятся три вокзала, пассажирские потоки, поезда. Сейчас мы находимся на одной платформе (МЦД-2), через некоторый промежуток времени сделаем вторую (МЦД-4). (...) Идем строго по графику, (даже) с опережением. В начале 2023 года здесь проект будет запущен: новые станции, безбарьерная среда, будет удобно мамам с детьми и инвалидам, все требования будут учтены", — сказал журналистам во вторник глава ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

По его словам, после окончания строительных работ в районе Комсомольской площади возрастет поток автомобилей и частота движения поездов, но при этом благодаря установке специальных экранов снизится уровень шума.