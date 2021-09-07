"В следующем году планируем запустить программу чартерных перевозок на Камчатку с TUI Россия — крупнейшим чартерным оператором", — сказал глава региона.

По его словам, уже запущены проекты, которые в горизонте двух лет позволят краю "принимать кратно, а может и на порядок больше туристов, чем сейчас". Среди этих объектов Солодов назвал строительство нового терминала аэропорта в Елизово, реконструкцию гавани в центре Петропавловска-Камчатского, строительство новых гостиниц как высокого уровня, так и для бюджетного размещения.

Глава региона подчеркнул, что в 2020 году, несмотря на ограничения из-за пандемии в первую половину года, во втором полугодии удалось сохранить туристический поток на Камчатку за счет активизации внутреннего туризма.

"В пике турпоток составил примерно 200-250 тысяч человек, в два раза превысив пики прошлых годов. Планируем вырасти до миллиона туристов в год. Нет задачи возить на Камчатку десятки миллионов человек. Наша задача, чтобы эти люди бережно относились к природе, и чтобы местные жители были вовлечены в туристическую сферу. Для меня главный показатель — создание рабочих мест в туризме. К 2025 году мы планируем создать десять тысяч новых рабочих мест в этой сфере", — сказал Солодов.