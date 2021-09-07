"Уже открыты программы раннего бронирования на зиму, и это касается, в первую очередь, горнолыжных туров. Этот тот вид туризма, который бронируется более или менее не в последний момент. Но даже по акциям раннего бронирования, по которым туры на зиму до 15 ноября можно купить со скидками от 25 до 30%, число желающих бронировать заранее невелико", — сказала она на пресс-конференции в НСН.

По словам Ломидзе, сейчас спрос на Новый год не оформился вообще.

"Мы о какой-то картине продаж новогодних сможем говорить не раньше второй половины ноября. Тогда будет понятен рейтинг направлений, что продается и по какой цене. И если говорить о прогнозе, уже очевидно, что хитом продаж будут горнолыжные направления, в первую очередь, в России. В первую очередь, конечно, Красная поляна и Шерегеш", — добавила она.

Ломидзе напомнила, что для горнолыжников курорт в Кемеровской области – не новое направление, он давно на рынке.

"Но в 2020 году у него был ренессанс, так как там была стопроцентная загрузка весь сезон, и, думаю, его постараются забронировать пораньше, так как там очень хорошее катание, относительно хорошее проживание, и есть чем заняться. Хибины (Мурманская область – ИФ), поскольку планируются туда чартеры, тоже могут войти в пятерку востребованных", — сообщила эксперт.

Она добавила, что причиной низкого интереса к новогодним турам является страх туристов бронировать что-то заранее.

"Важной тенденцией прошедшего летнего сезона на всех направлениях стало снижение глубины продаж. Она была сформирована в 2020 году и окончательно закрепилась в 2021. Туристы стали бояться бронировать заранее. И это объяснимо и понятно: они боятся, что закроются зарубежные направления, наши регионы. Опасаются, что сами заболеют, и придется переносить поездку. А возврат денег – не самый популярный инструмент в туризме, причем это касается всех поставщиков услуг – как туроператоров, так и перевозчиков, и отелей", — подчеркнула эксперт.

По ее словам, эта тенденция касается всех видов туризма, и она привела к невозможности стратегического планирования на туристическом рынке.

"Все продажи идут в последний момент, не дальше, чем за три-четыре недели, чтобы обезопасить себя от возможных сюрпризов. Не всегда, к сожалению, это получается. И самый яркий пример, укрепивший эту тенденцию – решение губернатора Краснодарского края о заселении туристов в отели с 1 августа только с прививкой", — сказала она.

Ломидзе напомнила, что после того, как власти края заявили о введении этого ограничения в июне, туристы стали отказываться от уже забронированных туров на август, а поток бронирований резко упал.