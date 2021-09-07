"Доступно 40 стран, но подавляющее большинство этих стран и по количеству рейсов, и по количеству туристов, и по доступности сильно уступают Турции. Египет открыли, туры на курорты доступны для жителей 41 города, но все рейсы регулярные. Отсутствие чартеров делает туры в Египет дороже и далеко отбрасывает страну от лидера выездного туризма Турции. С начала 2021 года на курортах страны отдохнуло больше 240-250 тыс. туристов", — рассказала она на пресс-конференции в НСН.

Как отметила Ломидзе, Египет – круглогодичное направление, и лето не является высоким сезоном в стране. Но поскольку страна очень полюбилась туристам, добавила она, туры в Египет продавались круглый год, несмотря на ограничения перевозки и доступа на курорты.

"Я напомню, что до закрытия Египта, страна занимала второе место после Турции. Совокупный турпоток в 2015 году составлял 2,3 млн российских туристов. Как мы видим, число туристов несопоставимо. Даже с учетом открытия регулярного авиасообщения из 41 города, вряд ли до конца года Египет сможет достичь показателей 2015 года", — сказала она.

Как пояснила Ломидзе, Египет всегда был самым дешевым массовым направлением. В настоящее время, по ее словам, из-за отсутствия чартеров и определенных ограничений на регулярные рейсы стоимость отдыха в Египте в 2-2,5 раза выше, чем этого ожидали туристы и туркомпании.

Она добавила, что средняя стоимость поездки в Египет сейчас составляет 50-60 тыс. рублей на человека на неделю с размещением в гостинице 4* по системе "все включено".

РФ с 9 августа в ограниченном объеме возобновила регулярные рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, которые были под запретом почти шесть лет. 16 августа оперштаб правительства по борьбе с завозом и распространением коронавируса разрешил увеличить число разрешенных рейсов втрое и добавить к Москве регионы. Рейсы можно выполнять из 41 города. Росавиация в конце августа попросила правительство увеличить число регулярных рейсов и разрешить чартерные рейсы в Египет.