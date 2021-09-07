"Прогулочный катер "Корвет-750" с иногородними туристами, в том числе тремя несовершеннолетними детьми, обнаруженный 6 сентября береговой охраной управления, не может самостоятельно продолжить движение из-за поломки двигателя", — говорится в сообщении.

Уточняется, что во вторник, когда улучшилась погода, туристы начали движение по запланированному маршруту под контролем моряков-пограничников. Однако, пройдя одну милю, катер остановился и начал дрейфовать. Экипаж пограничного катера "Мангуст" осмотрел двигатель и установил причину его поломки.

Для транспортировки прогулочного катера с туристами в порт из Дагестана вышло спасательное судно. Ситуация находится на контроле пограничных управлений ФСБ по Республике Калмыкия и Астраханской области, Республике Дагестан.

Как сообщалось, о пропаже катера с туристами родственники пассажиров катера заявили в воскресенье. Первоначально сообщалось о том, что группа из семи человек, передвигавшаяся на катере из Волгограда в Махачкалу (Дагестан), перестала выходить на связь 5 сентября. Группа не была зарегистрирована в качестве туристической в территориальных органах МЧС РФ.

В поисковых мероприятиях участвовали подразделения береговой охраны пограничных управлений ФСБ России по Калмыкии и Астраханской области, Дагестану, а также спасатели Центроспаса, управлений МЧС России по Астраханской области, Калмыкии и Дагестану.

В понедельник утром катер был обнаружен пограничниками. На его борту находились семь человек, в медицинской помощи они не нуждались.