"На первом этапе в программе участвуют 22 учреждения культуры Тульской области — ведущие музеи, театры, филармония и другие организации. Все эти учреждения готовы обеспечить возможность покупки билетов через специальные терминалы или онлайн", — сказала Рыбкина.

Министр напомнила, что молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет включительно смогут подать заявку на портале Госуслуг. На их счет будут зачислены 3 тыс. рублей, а со следующего года — 5 тыс. рублей. Эти средства они смогут потратить на посещение культурных мероприятий по всей стране.

Физические образцы карты начнут выпускать с октября этого года.

"Пушкинская карта" — это специальная банковская карта для молодёжи, которой можно будет расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия. Деньги на счет таких карт будет направлять государство. Всего в программе на первом этапе примут участие 800 учреждений культуры, а посетить их смогут, как ожидается, около 13 млн человек. Программа начала работу с 1 сентября.