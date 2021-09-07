Он рассказал журналистам, что после поездки в Благовещенск Путин на несколько дней остался в Сибири, в ближайшее время он вернется в Москву.

Песков не стал говорить о конкретном месте отдыха президента. "Он действительно там с Шойгу, место я называть не буду, это Сибирь. Это обычный отдых — и тайга, и горы, и прогулки, свежий воздух и так далее", — сказал пресс-секретарь, заметив, что как появятся видео и фото с отдыха президента, они будут опубликованы на сайте Кремля.

Он уточнил, что президент и министр обороны вернутся с отдыха к концу дня среды. "У нас будет достаточно напряженный рабочий день в четверг, очень обширный график запланирован", — сказал Песков.

Путин неоднократно выбирал Сибирь для того, чтобы передохнуть пару дней, время от времени компанию ему составлял Шойгу. Так, в конце марта президент и министр обороны вместе побывали в тайге в республике Тыва.

Возможно, по словам Пескова, президент с министром обороны в ходе отдыха обсудили, в частности, и вызвавшее резонанс предложение Шойгу о создании новых городов-миллионников в Сибири. Пресс-секретарь президента заметил, что подобные предложения сначала обсуждаются концептуально, а потом "очень тщательно прорабатываются".

"Это огромная, титаническая работа. Но что касается обсуждения — в эти дни, о чем мы с вами говорили минутой ранее, наверняка у Сергея Кужугетовича была возможность обсудить концептуально эту тему с президентом", — сказал Песков.

5 августа на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН Шойгу выступил с предложением перенести столицу РФ в Сибирь и создать в регионе пять новых городов с населением до миллиона человек. По мысли министра обороны, это должны быть крупные научно-промышленные и экономические центры, ориентированные на ту или иную сферу деятельности.