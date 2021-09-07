"Самое популярное зарубежное направление – это Турция, здесь нет сюрпризов. По предварительной оценке, до конца года она примет 4-4,5 млн российских туристов. Это больше, чем в 2020 году, но меньше, чем в 2019, когда было почти 6 млн наших туристов на этом направлении. За летний сезон, если говорить о летних месяцах плюс сентябрь, в Турции побывало 2,3-2,4 млн человек. И это больше, чем в 2020 году", — сказала она на пресс-конференции в НСН.

По словам Ломидзе, прошедший летний сезон для Турции можно считать успешным.

"Турция была закрыта с 15 апреля по 22 июня, и сезон был сильно усеченным. Тем не менее, это направление номер 1, и, несмотря на то, что оно не достигла показателей 2019 года, сезон можно считать успешным", — добавила она.

Ломидзе напомнила, что Турция стала одним из немногих направлений, где были допущены чартерные рейсы.

"Из массовых направлений ни одна страна больше не удостоилась такой чести. Поэтому стоимость пакетов в Турции была дешевле и продолжает оставаться дешевле, чем на остальных зарубежных направлениях. Полетные программы охватывают несколько десятков российских городов, что делает страну максимально доступной во всех смыслах слова и обуславливает ее лидерство в сегменте зарубежного отдыха", — пояснила она.

Эксперт добавила, что остальные страны не дотягивают до Турции, и разрыв достаточно большой.

"Если в прошлые годы первая десятка состояла из средиземноморских направлений, в этом году все иначе. Открыто 40 стран, куда можно отправиться с туристическими целями, но подавляющее большинство этих стран и по количеству туристов, и по количеству рейсов сильно уступают Турции", — подчеркнула Ломидзе.