"По предварительной оценке, на массовых направлениях внутри России отдохнуло более 20 млн человек. Под массовыми направлениями мы подразумеваем Краснодарский край, Крым и Калининград. Это три региона, которые предлагают классический пляжный отдых, наиболее успешные регионы РФ с выходом к морю. Подчеркну, что это более 20 млн поездок, так как некоторые туристы за сезон не один раз отдохнули", — рассказала она на пресс-конференции в НСН.

Как отметила Ломидзе, Краснодарский край лидирует по количеству туристов, несмотря на жесткие антиковидные ограничения, введенные губернатором, и разгул стихии.

"Россия стала самым популярным туристическим направлением в сезоне 2021 года. Здесь нет никакого сюрприза, как мы уже неоднократно отмечали, российские курорты всегда пользовались более высоким спросом, чем зарубежные", — заключила эксперт.

По оценке Ростуризма, с января по июля 2021 года по России путешествовали около 63 млн человек. К концу года, по прогнозам ведомства, отрасль восстановит показатели 2019 года, а в Крыму и Краснодарском крае турпоток превысит их на 10-15%.