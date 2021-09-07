"Сегодня из Москвы прилетел первый чартерный рейс в Тюмень. Тюмень постепенно становится популярным туристическим направлением, хотя еще пару лет назад этот современный, промышленный город мало у кого ассоциировался с туризмом и путешествиями. Сегодня здесь много оздоровительных программ, бальнеология, маршруты для активного отдыха на природе всей семьей и, конечно же, яркая культурно-историческая программа", — сказала глава Ростуризма Зарина Догузова, слова которой приводит пресс-служба ведомства.

Она отметила, что Тюмень постепенно становится популярным туристическим направлением.

"Хотя еще пару лет назад этот современный промышленный город мало у кого ассоциировался с туризмом и путешествиями", — сообщила Догузова.

Чартерная программа реализуется туроператором TUI Россия при поддержке Ростуризма и правительства Тюменской области.

Как сообщает пресс-служба правительства Тюменской области, на первом рейсе в Тюмень прилетели более 100 туристов из центральных регионов страны.

Для туристов разработано десять экскурсионных программ.

"Они смогут посетить древний Тобольск, искупаться в тюменских термальных источниках, побывать в музее Григория Распутина и Ялуторовском остроге, узнать много интересного об истории Западно-Сибирского нефтегазового комплекса, отведать блюда сибирской кухни и даже научиться их готовить", — говорится в сообщении.

Пресс-служба правительства региона также сообщает, что соглашение о сотрудничестве между правительством Тюменской области и туроператором ТUI Россия подписали глава региона Александр Моор и генеральный директор компании Тарас Демура вечером в понедельник.

"Мы много лет вкладываем силы в развитие туристической инфраструктуры, повышаем качество сервиса. Теперь благодаря поддержке Ростуризма мы получили новые возможности и перспективы. Реализуем их вместе с крупным партнером-туроператором, которым является компания ТUI, обладающая ценным для нас опытом", – отметил Моор.

"Для того чтобы привлечь туристов в Тюменскую область, нам приходится ломать сложившиеся стереотипы. Это нелегко, но я вижу перспективу. Мы планируем активно заниматься просветительской деятельностью для продвижения Тюмени как туристического бренда", – добавил Демура.