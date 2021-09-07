"Посетители смогут не только познакомиться с полотнами современных авторов, но и увидеть Москву под необычным углом. Перед зрителем в новом прочтении предстанут Московский Кремль и Новодевичий монастырь. Цель выставки – отразить стремительное развитие мегаполиса при неизменности души города. Москва растет и меняется, но все равно сохраняет свой исторический облик и красоту, которая застывает на картинах", — сообщили в пресс-службе АО "Мосводоканал".

На вернисаже представлены работы членов московского Союза художников и Союза художников Зеленограда, а также различных творческих объединений. Среди них – Нина Силаева, Людмила Киселева, Юсиф Мамедов, Ирина Федотова.

Фото: АО "Мосводоканал"

"Мосводоканал" открыл Музей воды в 1993 году, он расположен недалеко от метро Пролетарская по адресу: Саринский проезд, дом 13, строение 5. Музей работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00, вход свободный. Экспозиция рассказывает об истории первых водопроводов Москвы, создании централизованных систем водоснабжения и канализации города. Музей Воды расположен на территории бывшей главной канализационной насосной станции, построенной в 1898 году. Здание станции считается памятником промышленной архитектуры.