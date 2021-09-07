"Поток туристов в этом году увеличился. К концу года мы, наверное, на 1 млн выйдем. Всем, чем можно, они приезжают", — сказал Меликов журналистам.

На конец августа 2021 года в республике побывало около 820 тыс. человек, в то время как за весь 2020 год регион посетили 840 тыс. туристов.

В то же время Меликов добавил, что туристическая инфраструктура пока за таким потоком не успевает. Не хватает гостиниц, мест размещения, развитости дорожной сети.

"Нам надо срочно принимать меры для создания инфраструктуры", — сказал Меликов.

"В июле я задачу поставил, чтобы мы сделали не комплексную программу развития туризма, а сделали концепцию развития туризма в Дагестане. В концепции должны все принять участие, включая Минкульт, Минмолодежь, Минэнерго и так далее. Они сейчас это делают. В конце месяца где-то презентуем ее", — отметил глава республики.

По его словам, существовавшая ранее программа по развитию туризма была "декларативной и включала в себя узкие позиции, связанные только с туризмом".

В свою очередь врио министра по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Эмин Мерданов уточнил "Интерфаксу", что в подпрограмму "Развитие туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан на 2019-2025 годы" включены предложения городских властей Дербента по проведению событийных мероприятий и по кадровой подготовке специалистов туротрасли города.

"Также расширен блок мероприятий, направленный на повышение уровня безопасности туристских объектов", — сказал Мерданов.

Он добавил, что кроме того министерство внесло ряд дополнений, касающихся обеспечения участия республики в федеральном проекте "Развитие туристической инфраструктуры". Предложения учтены в разделе Инвестиционная поддержка развития туристско-рекреационного комплекса.

"Дополнения включают в себя целый ряд мер поддержки как общественных и предпринимательских инициатив, так и местных инициатив, направленных на развитие туризма в муниципальных образованиях", — уточнил врио министра.

Также, по его словам, проведена актуализация мероприятий всех остальных разделов программы. Новая концепция по развитию туризма вольется в Стратегию социально-экономического развития Дагестана до 2030 года, над которой также идет работа.