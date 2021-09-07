"Первый прямой рейс из московского аэропорта "Домодедово" в Хургаду состоится 15 сентября, в Шарм-эль-Шейх – 17 сентября. Партнером по перевозке выступает египетская авиакомпания Air Cairo. Рейсы в Шарм-эль-Шейх будут выполняться два раза в неделю, в Хургаду – три раза в неделю. Тип воздушного судного – Airbus A320", — сообщили в пресс-службе.

Air Cairo также будет выполнять еженедельные прямые рейсы в Шарм-эль-Шейх из Казани и Екатеринбурга (с 16 сентября), и в Хургаду из Уфы (с 17 сентября).

"Кроме того, из многих городов будут доступны туры в Хургаду и Шарм-эль-Шейх со стыковкой в Анталье. В частности, таким образом добраться до курортов смогут туристы из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Перми, Самары, Уфы, Новосибирска, Омска, Тюмени и Челябинска. Рейсы выполняют авиакомпании Royal Flight и Freebird, время в полете – на 30 минут больше, чем на прямом рейсе, стыковка в Анталье займет 3-4 часа", — добавили в компании.

Там также сообщили, что стыковочные рейсы из всех городов будут выполняться два раза в неделю, из Санкт-Петербурга – три раза в неделю, что позволит формировать туры разной продолжительности. Кроме того, все рейсы на курорты Красного моря из Антальи будут вылетать утром, благодаря чему туристы смогут попасть в отели к полудню. А при возврате домой в гостинице можно будет остаться также до полудня, так как вылеты с курортов дневные и вечерние.

"На курортах Египта Coral Travel предложит порядка 400 отелей, 13 из которых – на эксклюзивных условиях. Авторские детские клубы Coral Travel Sun Family Club представлены в семи отелях оператора, в том числе, в трех отелях популярной сети OTI Hotels & Resorts. Это Otum Family Amphoras Beach Resort и Otium Park Amphoras Blu Resort в Шарм-эль-Шейхе и Otium Pyramisa Beach Resort в Хургаде", — рассказали в пресс-службе компании.

Стоимость недельных туров в Хургаду с вылетом из Москвы начинается от 33 624 руб. на человека за отдых по системе "все включено". В Шарм-эль-Шейх на тех же условиях – от 32 104 руб. на человека. Туры их Нижнего Новгорода в Хургаду на 7 дней/6 ночей стоят от 40 526 руб. с полупансионом, из Новосибирска на 8 ночей/9 дней – от 43 869 руб.

РФ с 9 августа в ограниченном объеме возобновила регулярные рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, которые были под запретом почти шесть лет. 16 августа оперштаб правительства по борьбе с завозом и распространением коронавируса разрешил увеличить число разрешенных рейсов втрое и добавить к Москве регионы. Рейсы можно выполнять из 41 города. Росавиация в конце августа попросила правительство увеличить число регулярных рейсов и разрешить чартерные рейсы в Египет.