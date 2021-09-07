Время в пути сократится почти вдвое по сравнению с обычным поездом — с 4 часов до 2,5.

С 8 сентября "Ласточка" будет курсировать ежедневно. Отправляясь из Назрани в 04:30, поезд будет прибывать в Минеральные Воды в 07:06. В обратном направлении он будет отправляться в 21:00 и прибывать в Назрань в 23:38. Остановки предусмотрены на станциях Котляревская, Прохладная, Аполлонская, Георгиевск. Расписание составлено таким образом, чтобы пассажирам было удобно делать пересадку в Минеральных Водах на "Ласточки" сообщением с Краснодаром и Ростовом-на-Дону, а также на пригородный поезд до Кисловодска.

По данным РЖД, пассажиропоток граждан, транзитом следующих через Минеральные Воды по направлениям "Новокузнецк — Кисловодск", "Кисловодск — Санкт-Петербург", "Екатеринбург — Кисловодск" и в другие города, а также непосредственно в Ставропольский край, ежегодно растет и по итогам 2019 года оценочно составил около 100 тысяч человек.

Церемония открытия нового маршрута прошла на вокзале железнодорожной станции в Назрани. Здесь дорожники заасфальтировали привокзальную площадь, обустроили стоянку для автомобильного транспорта, обновили бордюры, нанесли разметки.

В торжественном мероприятии приняли участие глава республики Махмуд-Али Калиматов, начальник Северо-Кавказской железной дороги Сергей Задорин, начальник Южной дирекции скоростного сообщения Валерий Борисов. Для собравшихся была подготовлена концертная программа от творческих коллективов республики, ярмарка товаров местных производителей.

"Сегодняшнее знаменательное событие я поставил бы в один ряд с открытием движения фирменного поезда "Назрань-Москва", сыгравшим огромную роль в улучшении качества жизни жителей Ингушетии. Открытие сообщения с Минеральными Водами — это большой подарок. Новый поезд, кроме всего прочего, удобен для курортников, студентов, расширяются возможности для развития туризма. Тысячи наших людей смогут теперь без проблем осуществить поездку в одном из лучших поездов РЖД", — сказал Калиматов.

По его словам, в перспективе "Ласточка" может отправляться из города Сунжа. Для этого необходимы обустройство соответствующей инфраструктуры на участке пути Назрань-Слепцовская, реконструкция станции Слепцовская и строительство там железнодорожного вокзала.

Поезд оснащен системой климат-контроля с обеззараживанием воздуха, устройствами для зарядки телефонов, площадками для крупногабаритного багажа, специальными модулями, адаптированными для нужд маломобильных пассажиров.

В ходе церемонии Борисов вручил памятные билеты первых пассажиров Калиматову и Задорину. Правительство региона выкупило 150 из 300 билетов для раздачи первым пассажирам из числа учащихся и студентов, отправляющихся по маршруту.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства, в связи с запуском поезда принимаются дополнительные меры безопасности с учетом наличия нерегулируемых железнодорожных переездов, а "Ласточка " движется с высокой скоростью.

Минстроем совместно с Минимуществом, администрацией города и железнодорожной станцией "Назрань" предусмотрено строительство ограждения от крупного рогатого скота, который может стать помехой для движения поезда и привести к трагическим последствиям.

Как сообщили агентству в пресс-службе Минимущества республики, для различных категорий пассажиров действуют специальные тарифы. Например, при оформлении билета для пассажиров в возрасте от 10 до 21 года и старше 60 лет цена будет снижена на 30%, а при оформлении билетов по тарифу "туда-обратно" обратный билет обойдется на 20% дешевле. Тариф "День рождения" дает пассажиру-имениннику возможность купить билеты со скидкой 30% для себя и троих сопровождающих (при условии единовременной покупки).

Ранее сообщалось, что новый железнодорожный маршрут организован по итогам встречи главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова с начальником Северо-Кавказской железной дороги Сергеем Задориным 11 марта текущего года. По данным пресс-службы главы республики, на текущий момент железнодорожное сообщение по указанному маршруту осуществляется единственным фирменным поездом № 145/146 "Ингушетия" по маршруту "Назрань — Москва", однако его график движения неудобен для пассажиров, следующих из Назрани в Минеральные Воды.