"Сезон прошел очень успешно. На момент открытия зарубежных курортов уже практически все крымские отели были на лето раскуплены. Но, думаю, что если бы этого не произошло, на полмиллиона точно было бы больше туристов в Крыму. То есть этот фактор повлиял, но незначительно", — сказал глава регионального отделения Российского союза туриндустрии Борис Зелинский.

Кроме того, по его словам, во второй половине лета Крым "немного недосчитался состоятельного туриста". "В апреле-июне было заметно присутствие большого числа состоятельных туристов, но потом после ситуации с открытием зарубежных курортов, наводнением, а в Большой Ялте сосредоточено больше всего отелей четырех-пяти звезд, некий отток в июле-августе чувствовался", — пояснил собеседник агентства.

Успешным, но неровным также назвала турсезон исполнительный директор ассоциации "Туристический альянс Крыма" Светлана Возная. Причиной этому стали сначала наводнения, а потом новости об ужесточении антиковидных ограничений в разных регионах России.

"Независимо от того, где вводятся ограничения, они все равно оказывают информационное влияние на гостя, где бы он ни находился. Логика такая: если где-то ввели, значит и везде могут", — отметила она.

Загрузка отелей Крыма в сентябре и октябре ожидается также высокой, сообщили эксперты со ссылкой на данные бронирования. Однако Возная призвала уже задуматься о сезоне-2022, который будет, по ее словам, непростым.

Свои опасения эксперт связывает с открытием международных направлений и недостатком кадров. С ней согласен председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей, который оценивает дефицит в 100-150 тысяч специалистов.

"В связи с большим дефицитом кадров отельеры вынуждены порой брать хоть кого-нибудь с улицы, даже людей профессионально не подготовленных, которые зачастую не горят желанием работать в этой сфере. Поэтому мы и получаем негатив", — добавил он.

Как сообщалось, с января по август Крым посетили 7,2 млн туристов — на 24% больше аналогичного периода доковидного 2019 года. По прогнозу властей, нынешний туристическийсезон обновит рекорд постсоветского периода.