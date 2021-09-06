"Раздел II (воздушные пункты пропуска — ИФ) дополнить позициями следующего содержания: Иркутск", — говорится в опубликованном распоряжении федерального правительства.

Ранее сообщалось, что в России в июле 2020 года был принят закон, в соответствии с которым с 1 января 2021 года должно было начаться оформление электронных виз онлайн для граждан 52 стран, включая государства Евросоюза. Виза позволяет въезжать в РФ с гостевым, деловым, туристическим визитом, а также для участия в мероприятиях.

Срок оформления однократной визы составляет не более 4-х календарных дней с даты подачи иностранным гражданином заявления о ее оформлении, она действует 60 суток и позволяет находиться в России 16 суток. Виза оформляется на специализированном сайте МИД РФ или в мобильном приложении. Консульский сбор составляет $40, подтверждение брони гостиницы для оформления не нужно.