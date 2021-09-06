"Туризм — наш приоритет на ближайшие пять лет. Надо вывести на национальный уровень серию культурных, гастрономических, природных брендов Верхневолжья", — отметил глава региона.

По словам Рудени, планируется продолжить реализацию крупного проекта по созданию туристско-рекреационного кластера "Волжское море", а также межрегионального проекта "Государева дорога".

В пресс-службе регионального правительства "Интерфаксу" утончили, что в 2019 году турпоток в регион составил 2 миллиона человек. В 2021 году ожидается 1,3 миллиона человек.