"Принимая во внимание прогресс в вопросе вакцинации на Кубе и ее эффективность, а также то, что более 90% населения острова будут привиты в ноябре, власти страны готовят условия для постепенного открытия границ с 15 ноября 2021 года. Протоколы для прибывающих туристов будут более гибкими и сосредоточатся на наблюдении за гражданами, у которых есть симптомы ковида. Диагностические тесты по прибытии будут проводиться выборочно, а ПЦР-тест не будут требовать ото всех. Будет учитываться сертификат о вакцинации от коронавируса", — говорится в сообщении.

Между тем, министерство не уточняет, какие именно препараты для вакцинации от коронавируса будут признаны на Кубе. В настоящее время жители острова прививаются трехфазной вакциной Abdala, разработанной Центром генной инженерии и биотехнологии Кубы. По итогам испытаний она показала эффективность от COVID-19 на 92%. В то же время на Кубе разрабатывают еще несколько вакцин от коронавируса.

Как сообщил Ассоциации туроператоров России (АТОР) советник по туризму посольства Кубы Хуан Карлос Эскалона, с большой долей вероятности Куба будет принимать россиян, привитых "Спутником V". Кроме того, Куба обещает разработать для российских туристов специальные условия въезда, о которых будет объявлено позднее.

По данным дипмиссии, по состоянию на начало сентября Кубу уже посетило более 100 тыс. российских туристов. У них при диагностических процедурах в аэропорту Кайо-Коко было выявлено 436 случаев заражения COVID-19, в аэропорту Варадеро – всего 52 случая. По прогнозам властей Кубы, турпоток из РФ может, как минимум, повторить успех допандемийного 2019 года (178 тыс. туристов) или превзойти этот результат.

Как отметили в АТОР, скоро в Москву прибывает делегация министерства туризма Кубы, которая проведет серию встреч с рядом российских ведомств. В том числе, запланированы переговоры о возобновлении с ноября прямых перелетов в Гавану, Ольгин, Камагуэй и Санта-Марию.

В настоящее время для въезда на Кубу россиянам нужен отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета. По прилету каждому туристу делается еще один тест. Кроме того, туристы по прибытии на Кубу должны подтвердить наличие медицинской страховки от COVID-19 (при необходимости ее можно купить в аэропорту за $30). Каждого прибывшего в аэропорт Варадеро тестируют на коронавирус.

С ноября 2020 года самолеты из России летали только на небольшой остров Кайо-Коко, с апреля оперштаб по борьбе с коронавирусом разрешил полеты в Варадеро.