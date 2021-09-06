Цена договора по созданию горнолыжных трасс ЕР4, ЕР5, ЕР14. EP7, EP8, EP11, EP11.2 и EP12 составит 537 млн 684,8 тыс. рублей, следует из материалов сайта госзакупок.

Работы планируется провести в два этапа, первый из которых нужно завершить до 10 сентября 2022 года, второй — до 25 декабря 2022 года.

На участие в конкурсе по строительству канатных дорог была подана одна заявка — от ООО "Стройгазкомплект", с которым и был заключен договор.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Стройгазкомплект" зарегистрировано в 1994 году. По итогам 2020 года чистая прибыль компании составила 59,8 млн рублей. Основное направление деятельности ООО "Стройгазкомплект" — строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.

Горнолыжный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии.