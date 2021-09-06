В совещании приняли участие руководитель Росстата Павел Малков, представители Ростуризма, корпорации "Туризм. РФ", аналитического центра при правительстве РФ, а также вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса "Опора России" Алексей Кожевников.

"Мы запустили актуальный и важный для граждан страны национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства". Для эффективного использования его инструментов и в целом управления туристической отраслью нам необходимо отрегулировать механизм сбора и анализа данных. Особо отмечу потребность в данных о туристических потоках в разрезе регионов. Система сбора информации должна отвечать вызовам времени и соответствовать трендам развития туристического бизнеса", — сказал Чернышенко во время совещания.

Он отметил, что использование более точных данных позволит прогнозировать турпотоки и принимать своевременные управленческие решения, в том числе губернаторами на местах.

"Совершенствование статистики туризма должно сопровождаться радикальным снижением нагрузки на бизнес", — добавил вице-премьер.

В свою очередь, глава Росстата добавил, что главная проблема в подсчете туристов заключается в методологической разобщенности, поскольку каждый регион ведет статистику по-своему.

Как было отмечено участниками совещания, важным шагом станет также учет деятельности владельцев небольших частных гостиниц или апартаментов так называемых индивидуальных средств размещения. С 2022 года появится возможность их оценивать, как на региональном, так и на муниципальном уровнях.