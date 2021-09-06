"Мы рассчитываем запустить внутренний туризм в безопасных провинциях с 1 ноября, а международный туризм – ориентировочно с середины января. При этом иностранным туристам не нужно будет соблюдать карантин, в первую очередь, из-за туристических коридоров с соседними странами", — цитирует издание министра туризма и спорта королевства Пхипата Ратчакитпракарна.

Как отметили в министерстве, Бангкок для международных путешествий может открыться не ранее ноября, но по специальным программам правительства "Песочница Пхукета" и "7+7" иностранные гости смогут посетить город уже в октябре.

"План по Бангкоку намного сложнее, поскольку территория города обширна, а большинство жителей не успеют получить вторую дозу вакцины до конца октября", — пояснил министр.

Как сообщает The Bangkok Post, с 15 октября иностранные туристы в рамках программ "Песочница Пхукета" и "7+7" смогут посетить 25 провинций королевства после 7 дней отдыха на Пхукете, острове Самуй, провинциях Чонбури, Пхутчабури, Прачуап Кирикхан и Чиангмай.

"Если темпы вакцинации населения от коронавируса будут медленными в отдельных областях, то эти провинции могут быть недоступны, или будет разработан закрытый маршрут для туристов на этапе запуска", — отметил Ратчакитпракарн.

Как пишет The Bangkok Post, ключевым условием в вопросе открытия других провинций для иностранных туристов является вакцинация и формирование коллективного иммунитета у жителей Таиланда. При благополучном исходе власти страны надеются принять 1,2 млн туристов по итогам 2021 года.

Власти Таиланда 1 сентября разрешили туристам, привитым от коронавируса российским препаратом "Спутник V", посещать острова Пхукет и Самуй без прохождения двухнедельного карантина. Для въезда на территорию страны необходимо оформить разрешение на въезд (Certificate of Entry) в посольстве Таиланда.

В настоящее время авиасообщения между РФ и Таиландом нет. Однако добраться на Пхукет можно с транзитом в Сингапуре, Дохе или Дубае.