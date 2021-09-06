"В западной оконечности острова Тюлений обнаружен катер "Корвет-750" с шестью жителями Санкт-Петербурга на борту, в том числе тремя несовершеннолетними детьми. Отвечая на вопрос о том, почему катер не выходил на связь, владелец судна пояснил, что телефон спутниковой связи работал, однако сообщать о местонахождении туристов родственникам и в экстренные службы он не стал", — говорится в сообщении.

Родственники пассажиров катера забили тревогу в воскресенье. Первоначально сообщалось о том, что группа из семи человек, передвигавшаяся на катере из Волгограда в Махачкалу (Дагестан), перестала выходить на связь 5 сентября. Группа не была зарегистрирована в качестве туристической в территориальных органах МЧС РФ.

В поисковых мероприятиях участвовали подразделения береговой охраны пограничных управлений ФСБ России по Калмыкии и Астраханской области, Дагестану, а также спасатели Центроспаса, МЧС России по Астраханской области, Калмыкии и Дагестану.

В понедельник утром катер был обнаружен пограничниками. На его борту находилось семь человек, в медицинской помощи они не нуждались.