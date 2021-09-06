Программа стартовала 5 сентября. Полеты планируется выполнять с частотой 2 раза в неделю с вылетом из Нижнего Новгорода по четвергам и воскресеньям, сказал представитель пресс-службы.

Ранее сообщалось, что Nordwind Airlines еще с 29 апреля планировала открыть рейсы по маршруту Нижний Новгород — Стамбул, однако авиасообщение между Россией и Турцией было приостановлено 15 апреля российскими властями из-за ухудшения эпидемиологической обстановки и роста заболеваемости коронавирусом в Турции.

Авиасообщение между странами возобновилось с 22 июня, включая чартерные рейсы. Полеты в Турцию из аэропорта Нижнего Новгорода возобновились 23 июня, первый после перерыва рейс выполнила AZUR Air в Анталью.

Nordwind сообщала о планах начать регулярные рейсы из Нижнего Новгорода в Стамбул с 8 июля, затем перенесла старт полетов на 1 августа, а затем — на 1 сентября. При этом не уточнялись причины переноса даты.

Сообщалось также, что в 2017 году турецкий лоукостер Onur Air из-за низкого спроса отказался от регулярных рейсов в Стамбул из Нижнего Новгорода, Самары, Челябинска и Волгограда, которые планировались к открытию. В частности, из Нижнего Новгорода предполагались полеты трижды в неделю.

Турецкая Atlasglobal в мае 2017 года открыла регулярные рейсы по маршруту Стамбул — Нижний Новгород, которые выполнялись четыре раза в неделю, однако с 23 июня того же года прекратила. Авиакомпания поясняла, что не нашла достаточного количества пассажиров.

На этом маршруте также пробовала работать Pegasus Airlines, которая открыла регулярные рейсы — трижды в неделю — в конце июня 2017 года. В осенне-зимнем расписании планировались полеты дважды в неделю, но были приостановлены в начале 2018 года.