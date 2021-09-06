"С наступлением осени туристический поток на косу значительно снизился. И потому было принято решение закрыть на реконструкцию наш популярный экологический маршрут "Танцующий лес". Мы намерены его серьезно обновить к туристическому сезону 2022 года", — сказала Большакова.

По ее словам, планируется демонтаж деревянных настилов и ограждений, обустройство на протяжении 1,2 км инновационного покрытия шириной 2 метра с максимальным сохранением существующего рельефа, создание удобной системы навигации, фотозон и расширение трассы маршрута. Обновленная экологическая тропа станет доступной в том числе для посетителей на колясках и с колясками.

"Другой особенностью реконструкции станет попытка оградить уникальный лес от нерадивых посетителей, которые используют искривленные сосны для всевозможных селфи. Мы сделаем так, что турист сможет любоваться этим творением природы, но при этом не приносил вреда деревья и ландшафту. Надеемся, что посетители, видя обновлённый маршрут, будут вести себя на нем более ответственно и сдержаннее, понимая, что экология и природа Куршской косы весьма уязвимы", — заключила Большакова.

Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть — 48 км, литовская — 50 км), шириной от 400 м до 4 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.