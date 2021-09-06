Согласно плану праздника, в пятницу по историческому центру города пройдет конное шествие реконструкторов, которые покажут, как выдвигалась в походы дружина князя Александра Невского. В субботу перед горожанами и туристами выступят участники новгородских международных фольклорных фестивалей "Садко", "Словиша" и фестиваля звонарей, на Ярославовом дворище пройдут огненное шоу и шоу барабанщиков. В воскресенье там же состоится ярмарка ремесел "Новгородский торг". Кроме этого, на нескольких площадках праздника пройдет серия уличных спектаклей и других мероприятий.

Как сообщалось, День города в Великом Новгороде традиционно отмечается 12 июня, однако летом власти перенесли праздник на сентябрь из-за опасности распространения коронавируса.