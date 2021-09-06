Работы планируется завершить в конце 2025 года. В конце сентября 2021 года в аэропорту будет введен в эксплуатацию современный цех бортового питания.

Как сообщил генеральный директор холдинга Сергей Рудаков в ходе рабочей встречи с губернатором Тюменской области Александром Моором, к настоящему времени пассажиропоток в тюменском аэропорту превысил допандемийный уровень.

"По итогам 2021 года прогнозируемый рост пассажиропотока составит 7% к уровню 2019 года. Совокупный среднегодовой темп роста за период с 2018 по 2021 год — на уровне 3,3%", — сообщил Рудаков, который процитирован в сообщении. По его словам, прогнозируется, что в 2022 году пассажиропоток превысит 2,2 млн пассажиров. Рост к показателям 2021 года составит 3% за счет восстановления международного авиасообщения до уровня допандемийного 2019 года.

"Воплощение в жизнь масштабных планов развития тюменского аэропорта станет логичным продолжением нашей традиционной политики, направленной на повышение инвестиционной и туристической привлекательности Тюменской области", — приводятся в сообщении слова губернатора.

Полеты из "Рощино" выполняются по 48 направлениям. За 8 месяцев 2021 года регулярные рейсы из аэропорта осуществляли 24 авиакомпании. Наибольшую долю в общей структуре пассажиропотока занимает московское направление — 34%, на втором месте — Сочи (8%), на третьем — Санкт-Петербург (7%).

Ранее сообщалось, что реконструкция аэропорта "Рощино" проходит в несколько этапов. В январе 2017 года был завершен первый этап реконструкции, площадь терминалов "Рощино" увеличилась с 6,5 тыс. кв. м. до 27 тыс. кв. м. Пропускная способность международного терминала возросла в 4 раза — с 50 до 200 пассажиров в час, а всего аэровокзального комплекса — с 250 до 600 пассажиров в час.

По данным компании, пассажиропоток в аэропорту "Рощино" в перспективе может вырасти до 5 млн человек в год, это требует дальнейшего развития аэропорта. Так, "Новапорт" планирует за счет собственных средств построить в "Рощино" новый терминал площадью 17 тыс. кв. м.

"Рощино" — аэропорт международного класса, допущен к приему более 20 типов воздушных судов, в том числе Ту-154, Ил-86 и Boeing 737.

"Новапорт" принадлежит группе AEON Corporation Романа Троценко, является одним из крупнейших российских холдингов, объединяющих региональные аэропорты.