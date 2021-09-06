"Что касается прогнозов на бархатный сезон – по предварительным данным, курорты Краснодарского края могут принять около 2,3 млн туристов. Прогноз средней загрузки достигает 70%. Процент бронирований отелей категории 4-5 звезд и ведущих здравниц уже составляет порядка 85%. Средства размещения, работающие по системе «все включено» с развитой инфраструктурой, остаются очень востребованными у наших гостей", — цитирует пресс-служба губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

По его словам, в санаторно-курортном комплексе края сохраняется стабильно высокий спрос на осенний отдых. При этом в гостиницах и отелях продолжают действовать антиковидные ограничения и правила заселения.

"Принятые меры позволили нам не допустить стремительного роста заболеваемости на побережье и сохранить курортный сезон. Мы видим, что туристы с пониманием относятся к нашим требованиям, и процент гостей с прививками у нас очень высок", — добавил Кондратьев.

С 1 августа в отели, санатории и пансионаты заселяют только тех, кто имеет сертификат о прививке, либо ПЦР-тест и согласие на вакцинацию в течение трех дней. Выполнение этих требований контролируют специальные мобильные мониторинговые группы. Для туристов на базе крупных санаторно-курортных организаций в Сочи, Анапе и Геленджике развернули 14 пунктов вакцинации.