Это произошло на фоне падения авиаперевозок ввиду введенных ограничений в туристической сфере на Филиппинах, вызванных распространением COVID-19.

До подачи заявления о банкротстве авиакомпания достигла соглашения с кредиторами о финансировании процедуры. Держатели контрольного пакета акций авиакомпании — семья Тан — предложили около $500 млн для проведения реструктуризации, сообщили источники WSJ.

Кроме того, Philippine Airlines сообщила в судебных документах, что ее план реструктуризации поддержали практически все лизингодатели и кредиторы.

Авиакомпания подала заявление в США вместо суда Филиппин, потому что среди ее кредиторов много иностранных структур, которым удобнее использовать предусмотренную американским законодательством процедуру, отметил источник WSJ.

Это уже четвертое заявление о банкротстве и реструктуризации, которые иностранные авиакомпаний подали в США с начала пандемии COVID-19. До этого в американские суды обратились такие компании, как чилийская Latam Airlines Group, мексиканская Aeromexico и колумбийская Avianca.