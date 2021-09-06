Это уникальный карстовый ландшафт на юге Ухтинского района. Его площадь — более 17 тыс. гектаров. На территории заказника оборудована экологическая тропа.

"Создание заказника стало вкладом республики в реализацию национального проекта "Экология" и развитие экологического туризма. Благодаря официальному статусу у природной территории появится дирекция с закрепленным штатом государственных инспекторов, парк необходимой техники", — говорится в сообщении.

Это позволит эффективно выявлять и пресекать нарушения режима заказника и тем самым обеспечить сохранность природного комплекса, создать благоприятные условия для рекреации и экологического просвещения населения.

Заказник "Параськины озёра" образован в августе 2021 года после вступления в силу соответствующего постановления правительства Российской Федерации. Ухтинский заказник является филиалом Печоро-Илычского государственного природного биосферного заповедника.

В дальнейшем планируется создать в республике экологический каркас из охраняемых природных территорий.

Кроме того, будет обустроен подвесной мост через реку Тобысь, загон для разведения оленей, рыбоводное хозяйство, эко-тропы к карстовым провалам, рекреационную зону на озёрах Большое Параськино и Кауфмана, воссоздать дом Парасковьи Михайловой.