"Подобную масштабную экскурсионную программу мы представили в феврале прошлого года. Тогда она была приурочена ко Дню гида. За три дня в столице провели около 130 бесплатных экскурсий. Сейчас горожан ждет еще больше тематических прогулок — свыше 200", — привели слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.

Для участия в экскурсии необходима предварительная регистрация на сайте tour.moscow.guide. Сделать это можно до 23 сентября.

В рамках акции пройдут экскурсии по архитектурным достопримечательностям и памятным местам столицы.

Будут доступны экскурсии на самокатах и велосипедах, а также пешие прогулки.

Всемирный день туризма отмечают 27 сентября. Праздник учредили в 1979 году. Его дата совпадает с окончанием туристического сезона в Северном полушарии и началом — в Южном.