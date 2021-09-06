На записи видно, как винтокрылую машину вытаскивают на берег. У Ми-8 смята передняя часть, отломан хвост и отсутствуют задние створки.

Ранее сообщалось, что специалисты Минобороны поднимали фюзеляж вертолёта со дна озера с помощью понтонной конструкции.

Пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР подтвердила, что вертолет вытащили на берег.

"В настоящее время со дна озера на берег поднят вертолет, следователи для проведения осмотра вылетели к месту поднятия воздушного судна", — сообщает пресс-служба в понедельник.

По ее данным, расследование по уголовному делу продолжается: допрошены оставшиеся в живых члены экипажа, сотрудники Кроноцкого заповедника, оказывавшие помощь в спасении пассажиров вертолета, в качестве свидетеля допрошен заместитель командира авиационной эскадрильи авиакомпании "Витязь — Аэро", который в этот же день на Ми-8 осуществлял полет параллельно с вертолетом, потерпевшим крушение.

Следователи истребовали сведения из Камчатского межрегионального территориального управления воздушного транспорта и УГАН НОТБ ДФО Ространснадзора: документы в отношении компании, вертолета и членов экипажа об авиационных происшествиях и привлечении к административной ответственности. Эти документы сейчас изучаются.

Утром 12 августа Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" с группой туристов упал в озеро. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров. Выжили восемь человек, в том числе два члена экипажа, они получили тяжелые травмы и вертолётом были доставлены в реанимацию краевой больницы.

После того, как к озеру подвезли технику для глубоководных работ, вертолет был найден на расстоянии около 500 м от берега на глубине 120 м.

18 августа завершилась операция по поднятию со дна озера тел восьми погибших, в том числе командира экипажа, они все опознаны.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).