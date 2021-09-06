Двустороннее соглашение о намерениях по реализации этого проекта подписали губернатор Камчатского края Владимир Солодов и генеральный директор "РМХК" Алексис Деларофф в минувшие выходные дни на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

"Я рад, что мы в кратчайшие сроки после визита Алексиса Делароффа на Камчатку смогли выйти на конкретные договорённости по созданию двух гостиниц, соответствующих международным стандартам. Камчатка обладает колоссальным туристическим потенциалом. Но для того, чтобы туристам было комфортно, чтобы они хотели приезжать вновь в регион, нужны комфортабельные гостиницы, понятная и удобная логистика", — цитирует пресс-служба губернатора региона.

Он добавил, что гостиницы необходимы "для развития туристического потенциала и инфраструктурных проектов Камчатского края".

По данным пресс-службы, инвестор планирует построить одну из гостиниц на 180-250 номеров категории 3-4 звезды в микрорайоне Северо-Восток в рамках гостиничного кластера "Деловой туристический центр", вторую гостиницу на 150-200 номеров категории 4-5 звезд — в историческом центре Петропавловска-Камчатского. Сроки строительства пока не называются.

РМХК является представителем крупнейшего международного гостиничного оператора в России — группы Accor Hotels.