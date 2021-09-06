"Природный маршрут протяженностью 1,2 км, проходящий вдоль побережья Байкала, соединяет железнодорожную станцию Танхой с визит-центром "Байкал заповедный", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для создания "Танхойской версты" пришлось проложить деревянный настил по сложному рельефу и построить три моста. Тропа оборудована информационными стендами с интерактивными элементами, каждый из которых знакомит с интересными фактами об истории и природе этих мест. РЖД стали спонсором проекта.

Сообщается также, что накануне председатель правления РЖД Олег Белозёров и заместитель руководителя Миприроды РФ Сергей Ястребов приняли участие в экологической акции "Чистые берега Байкала", которая проходила на исторической Кругобайкальской железной дороге и в поселке Танхой.

В настоящее время самый известной и популярной у туристов экотропой на Байкале считается Большая байкальская тропа в Иркутской области: Листвянка-Большие Коты-Большое Голоустное.