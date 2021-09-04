"Да, обнаружено тело мужчины. Его передали на экспертизу в МВД республики. Ждем заключения", — сказал собеседник.

По его словам, тело мужчины обнаружено в Гоцатлинском водохранилище. Родственники опознали тело, это пятый пропавший при сходе селей, сказал оперативный дежурный. "Погибшим является житель Москвы 1986 года рождения", — уточнил собеседник.

Ранее сообщалось, что в августе ливни и селевые потоки повредили дома, дороги и другие объекты инфраструктуры в селах Левашинского и Гунибского районов. Селевыми потоками в Левашинском районе унесло два автомобиля — в селе Хаджалмахи — ВАЗ-2107 , в котором находились два человека (мать и сын), и в селе Куппа — грузовую "Газель", в которой ехал один мужчина. Кроме того, в Гунибском районе в Карадахской теснине водой унесло двоих туристов. Четверо из пятерых пропавших были найдены погибшими.

От ливневых дождей в основном пострадали села Урма, Цудахар, Хаджалмахи и Куппа в Левашинском районе республики.

К поисково-спасательным работам было привлечено 60 человек, в распоряжении которых было 7 единиц техники, из них от МЧС России — 12 человек и 3 единицы техники.