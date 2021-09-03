"Утвердить прилагаемый план мероприятий на 2021-2024 годы по реализации первого этапа Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года. Федеральным органам исполнительной власти, участвующим в реализации плана, представлять в Ростуризм раз в полугодие, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о ходе его реализации. Ростуризму ежегодно, до 15 марта года, следующего за отчетным, представлять в правительство РФ доклад о ходе реализации плана", — следует из проекта распоряжения председателя правительства РФ Михаила Мишустина об утверждении документа.



Согласно плану, Ростуризм продолжит реализацию механизма льготного кредитования инвесторов, которые инвестируют средства в туристическую инфраструктуру. За счет субсидирования части процентной ставки по кредитам должны быть построены или реконструированы отели, санатории (в том числе объекты санаторно-курортных организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти), многофункциональные комплексы. Также ведомство будет поддерживать региональные программы субъектов РФ по проектированию туристского кода центров городов, созданию кемпингов и автокемпингов.



До четвертого квартала 2022 года Минстрой России, Ростуризм и АО "Корпорация Туризм.РФ" будут заниматься поддержкой и софинансированием инвестпроектов с длительным сроком окупаемости.



"Совместно с регионами Ростуризм ежегодно будет обеспечивать поддержку общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на обустройство пляжей; формирование локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках; поддержку доработки существующих и создаваемых национальных брендовых туристических маршрутов (формирование дополнительных точек притяжения, санитарных зон, навигации, другой необходимой инфраструктуры)", — говорится в документе.



Кроме того, Ростуризм и субъекты РФ должны разработать туристические территориальные проекты (четвертый квартал 2022 года – ежегодно), субсидии на них предоставит госкорпорация развития ВЭБ.РФ. В свою очередь, АО "Корпорация Туризм.РФ" займется разработкой мастер-планов туристских территорий: не менее трех должно быть представлено до конца 2021 года, количество реализуемых в этом году инвестпроектов – не менее 50.



До 2024 года запланирована грантовая ежегодная поддержка общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма. Продолжится также внедрение мер по стимулированию межрегиональных турпоездок разного формата (и в межсезонье), в том числе программа распродажи туров с кешбэком и субсидирование чартерных рейсов по России. До четвертого квартала 2024 года Ростуризм должен представить в правительство РФ программу поддержки и продвижения событийных мероприятий (не менее 12 событий в год), а также комплекс мер, направленных на популяризацию внутреннего туризма (рекламные кампании, формирование трендов) и развитие портала Russia.Travel.

В соответствии с планом, МИД РФ к третьему кварталу 2024 года должен реализовать комплекс мер по облегчению визового режима для иностранных туристов и упросить выдачу электронной визы. Ростуризм же продолжит заниматься продвижением межправительственных соглашений по безвизовым групповым поездкам с иностранными государствами. Стратегия также включает меры по продвижению российского турпродукта на зарубежные рынки, в том числе, субсидии туроператорам, привозящим иностранным туристов.



Запланирована также разработка комплекса мер по созданию и модернизации инфраструктуры особо охраняемых природных территорий для развития экотуризма. Кроме того, на первом этапе правительство рассчитывает заняться разработкой мер по развитию инфраструктуры водного, автомобильного туризма и других видов туризма.



Среди мер первого этапа стратегии развития туризма – обеспечение повышения защиты интересов туристов ‎и прозрачности туристской индустрии путем запуска ‎в эксплуатацию Единой информационной системы "Электронная путевка". Срок реализации этой задачи – четвертый квартал 2024 года. Как сообщалось, общественные организации в сфере туризма неоднократно выступали против внедрения системы, которая предполагает сбор данных обо всех продаваемых туроператорами путевках, включая параметры и стоимость поездок.