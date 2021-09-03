"Необходимо усилить взлетно-посадочную полосу, реконструировать перрон и рулежные дорожки, построить аэровокзал и заправочный комплекс, заменить светосигнальное оборудование, объекты управления воздушным движением и радионавигации. Работы оцениваются в 3,8 млрд рублей", — сказал в интервью "Интерфаксу" губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По его словам, этот вопрос обсуждался с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.

"Говорили об инфраструктурных кредитах, возможностях тех кредитов, которые имеет область, это — еще порядка 8 млрд рублей. Половину этой суммы нужно погасить до 2025 года, но мы можем использовать их не на погашение задолженности, а на нашу инфраструктуру", — отметил глава региона.

Он также сообщил, что модернизация аэропорта позволит увеличить пассажиропоток воздушной гавани до 200 тыс. человек в год, тогда как по итогам 2021 года аэропорт, согласно прогнозам, обслужит около 130 тыс. пассажиров.

"С начала 2021 года было перевезено более 92 тыс. пассажиров, тогда как в 2014-2015 годах годовой пассажиропоток составлял 11-14 тыс. пассажиров. То есть к концу года мы должны приблизиться к 130 тыс. человек", — сказал Богомаз.

По данным правительства Брянской области, пассажиропоток аэропорта в 2020 году составил 84 тыс. человек.

АО "Международный аэропорт "Брянск" способен принимать самолеты третьего и четвертого классов, включая Ил-76, Ту-154 и Boeing 737. Рейсы из Брянска выполняют авиакомпании "Азимут", "РусЛайн", "ИрАэро", S7 Airlines. Владельцем АО является региональный департамент промышленности, транспорта и связи.