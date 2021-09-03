Как следует из документа, виза может быть однократной или двукратной на срок до трех месяцев или многократной на срок до шести месяцев.

Оформить визу иностранный турист сможет только на основе подтверждения туроператора, состоящего в едином федеральном реестре, либо подтверждения о бронировании места в классифицированной гостинице.

"Обыкновенная туристическая виза выдается на основании подтверждения о приеме иностранного туриста организацией, сведения о которой содержатся в едином федеральном реестре туроператоров, либо на основании подтверждении о бронирования места в гостинице или ином средстве размещения, сведения о которых содержатся в едином перечне классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей", — говорится в документе.

В обоих документах должны быть указаны номер туроператора в реестре и номер подтверждения о приеме интуриста либо номер свидетельства гостиницы в едином перечне и номер подтверждения о бронировании.

Приложение к правилам оформления виз иностранным туристам определяет порядок оформления подтверждения о бронировании места в гостинице. В нем, в частности, говорится, что подтверждение заполняется на бумаге без исправлений, подписывается уполномоченным сотрудником и заверяется печатью гостиницы.

Документ вносит изменение в положение, утвержденное правительством летом 2003 года.