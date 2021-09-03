"Сакура – это символ Японии, и российские туристы не отказываются от возможности посетить страну в период ее цветения. В Токио сезон длится полторы недели в конце марта-начале апреля, на этот период 2022 года у нас много броней", — рассказала она.

Как отметила Колобашкина, период цветения сакуры немного отличается от региона к региону. Однако в каждой из префектур это пиковые для туризма даты, поэтому цены на авиаперелет и размещение вырастают в разы.

"Учитывая ситуацию с пандемией коронавируса в мире, Japan Airlines предлагает всем пассажирам международных рейсов, купившим авиабилеты до 10 января 2022 года, бесплатную страховку от коронавируса. Она действует в течение 90 дней", — рассказала представитель перевозчика.

По ее словам, если пассажир Japan Airlines прилетел в Японию и заболел коронавирусом, то авиакомпания оплатит расходы на медицинское обслуживание, тестирование и пребывание на карантине.

Сейчас Japan Airlines выполняет рейсы раз в неделю (вылет из московского "Шереметьево" по пятницам, вылет из Токио по четвергам). В настоящее время в страну могут въехать только японские граждане и иностранцы с ВНЖ и долгосрочными визами.

"Такое расписание анонсировано до конца сентября, но, скорее всего, оно будет продлено до конца декабря или до января 2022 года", — сказала Колобашкина.

Кроме того, авиакомпания предлагает пассажирам при покупке билета Москва – Токио возможность включения в него двух перелетов внутри Японии без увеличения тарифа. Эта опция, по мнению представителя Japan Airlines, будет востребована после возобновления международного туризма в Японии.