Из столичных аэропортов в Геленджик в первый месяц осени будет выполнено, как ожидается, до 820 рейсов, что на 30% больше, чем в сентябре прошлого года. В частности, из Санкт-Петербурга перевозчики выполнят 120 перелетов (рост к аналогичному периоду прошлого года составит 13%).

Также продолжится выполнение региональной программы полетов. В сентябре авиакомпании будут осуществлять рейсы в Геленджик из Новосибирска, Екатеринбурга, Перми, Казани, Уфы и еще 8 городов России.

Как сообщил гендиректор аэропорта Иван Таранченко, которого цитирует пресс-служба, сегодня рейсы в Геленджик выполняют 16 авиакомпаний по 15 направлениям, средняя загрузка кресел составляет порядка 90%, и этот показатель, по его прогнозам, будет держаться и в период бархатного сезона.

Аэропорт располагается в районе Тонкого мыса на западном берегу Геленджикской бухты. За 7 месяцев этого года аэропорт обслужил 551,4 тыс. человек, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее.