"За 7 месяцев 2021 года курортный сбор на Ставрополье составил почти 150 млн рублей", — говорится в сообщении.

В частности, Кисловодск собрал более 58 млн рублей, Ессентуки — 41 млн рублей, Пятигорск — 25 млн рублей, Железноводск — 24 млн рублей.

В Кисловодске средства курортного сбора пойдут на благоустройство мемориального комплекса "Журавли", устройство памятной стены и барельефов героев Великой Отечественной войны, а также установку питьевых бюветов.

Пятигорск планирует благоустроить сквер, проложить тротуары и реконструировать Поющий фонтан. В Ессентуках запланированы работы в парке. В Железноводске будут благоустраивать парк и сквер в курортной зоне. Часть денег направят на содержание инфраструктуры в городах Кавминвод.

В 2017 году был принят закон, в соответствии с которым в качестве эксперимента курортный сбор может взиматься в 2018-2022 годах в Краснодарском крае, на Ставрополье и Алтае. В Крыму отложили участие в эксперименте. Средства, которые отдыхающие платят за пользование курортной инфраструктурой, идут на развитие курортов.

Размер сбора на территории Ставрополья составляет 50 рублей за сутки пребывания (не считая дня заезда).

Ранее, и.о. министра туризма и оздоровительных курортов Ставрополья Кирилл Реут сообщал, что в 2021 году регион планирует собрать 282,7 млн рублей курортного сбора.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров отмечал, что рассчитывает на закрепление сбора на постоянной основе после 2022 года. "Я обратился к президенту, чтобы эксперимент (по взиманию курортного сбора с отдыхающих — ИФ) был продолжен и утвержден на постоянной основе. У нас сейчас идут дебаты с правительством о том, по итогам какого года это делать, но поддержку в этом отношении и в правительстве, и у президента мы имеем", — сказал Владимиров в августе на пресс-конференции в Москве.