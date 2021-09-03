"Работы ведутся в два этапа в рамках регионального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология". Нам выделили 118,7 млн руб., госконтракты на проведение работ заключены на сумму 88,2 млн руб. То есть, мы сэкономили больше 25% выделенных средств", — сказал губернатор.

Он отметил, что первый этап предполагает расчистку 5,4 км реки, второй — еще 2,4 км.

"Также сейчас разрабатывается проектно-сметная документация для расчистки и углубления около 20 км русла реки. Если предложение будет одобрено, работы начнут в 2023 году и завершат в 2024 году. Их предварительная стоимость оценивается в 500 млн рублей", — сообщил Богомаз.

Расчистка Десны и благоустройство набережной, по мнению главы региона, сделает областной центр еще более привлекательным для туристов.