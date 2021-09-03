"3 сентября температура воздуха на Роза Пик — высота 2320 метров — составила около нуля, что и вызвало, как говорят метеорологи, переход фазы осадков из жидкой в твёрдую, — пошёл мокрый снег. Поскольку за фронтом интенсивность осадков была небольшой, снежный покров не сформировался", — сообщил журналистам синоптик курорта "Роза Хутор" Андриан Коротеев в пятницу.

Он отметил, что резкое понижение температуры спровоцировала так называемая тропосферная ложбина — "провал" арктического холода из арктических широт в меридиональном направлении — с севера далеко на юг.

"Прохладный воздух дотянулся даже до черноморского побережья, что вновь вызвало обильные осадки, грозы и смерчи над акваторией Чёрного моря, с выходом на сушу. Такая погода характерна для атмосферных фронтов — переходных зон между более тёплыми и более холодными воздушными массами: холодный воздух вытесняет тёплый влажный наверх, что формирует мощные системы конвективных облаков, которые "подпитываются" влагой тёплого моря", — сказал синоптик.

По его словам, территорию курорта "Роза Хутор" в сентябре успели пройти уже два таких холодных фронта. За каждым из них становилось всё холоднее.

"Таким образом, уже сейчас мы получили первую весточку от грядущей зимы. Столь прохладная погода хоть и отклоняется от климатической нормы, чем-то необычным не является: более-менее глубокие вторжения холода случаются каждую осень", — подчеркнул Коротеев.

По его словам, на будущих выходных на "Роза Хутор" при малооблачной погоде немного потеплеет. Горные тропы просохнут, а воздух будет чистым и прозрачным. Похолодание даст толчок листве к постепенному изменению окраски, наступает золотая осень.

"Это не конец летнего сезона. Хотя на следующей неделе погода всё ещё будет прохладной и неустойчивой, в сентябре наш ждёт ещё возврат тёплой солнечной погоды — настоящее бабье лето", — добавил синоптик.