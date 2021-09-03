Комплекс будет включать в себя музей мировой каллиграфии, музей русских гуслей и китайского щипкового музыкального инструмента гуцинь и другие частные музеи.

"Кроме того, с новым комплексом подписали соглашение о сотрудничестве представители музея К.Э. Циолковского и Ассоциации частных и народных музеев России", — говорится в сообщении.

Также в ходе церемонии в селе Орехово был открыт обновленный памятник участникам Великой Отечественной войны. Памятник здесь был установлен в 70-х годах прошлого века. Его реконструкция и благоустройство территории проведены с участием Ассоциации частных и народных музеев России и при поддержке жителей села и администрации муниципального образования.