"По окончанию шторма будет проведена оценка ущерба и требуемых работ по восстановлению опорной стены и прогулочной зоны. Восстановление будет произведено силами пользователя пляжа совместно с владельцами эллингов", — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в Сочи в ночь на 3 сентября прошли ливневые дожди с сильными порывами ветра. Это привело к падению трёх деревьев в разных районах, которые были оперативно распилены и вывезены.

"Город был готов к удару стихии. По распоряжению мэра Сочи Алексея Копайгородского все городские службы были переведены на круглосуточный режим работы, сформирован штаб по управлению чрезвычайными ситуациями", — сказал собеседник агентства.

По его словам, для оперативной ликвидации последствий стихии и оказанию необходимой помощи населению в полной готовности в Сочи находились более 700 сотрудников служб спасения и 429 единиц техники.

"Сегодня погода в Сочи стабилизировалась . Однако пляжи Сочи остаются закрытыми в связи со штормом в три балла", — добавил собеседник агентства.