Лайнер должен был отправиться 31 августа в круиз по Черному морю по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь — Сочи. Однако действие санитарного судового паспорта у единственного круизного лайнера России закончилось 14 августа, отметили в пресс-службе.

Роспотребнадзор потребовал у ООО "Черноморские круизы" выполнения всех необходимых требований, и рейс был задержан.

"ООО "Черноморские круизы" сейчас оформляет все документы, которые отсутствовали. Как только оформят, лайнер отправится в круиз", — сказал представитель Роспотребнадзора.

В свою очередь в ООО "Черноморские круизы" агентству сообщили, что "компания делает все от нее зависящее для возобновления рейсов в соответствии с расписанием".

"В настоящий момент идет процесс получения санитарного судового свидетельства", — подчеркнул представитель компании.

По его словам, на круизном лайнере "Князь Владимир" проводится весь комплекс туристических мероприятий: пассажирам предоставлено трехразовое питание, организованы экскурсии по Сочи и по Олимпийским объектам Адлера (Красная Поляна).

"Туристы могут получить либо денежные средства за путевку, либо перенести путевку на 2022 год без доплат", — добавил собеседник агентства.

По его словам, на судне находится 300 пассажиров и 260 человек из числа обслуживающего персонала.

Между тем, Южная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров круизного лайнера.

Как сообщалось, в целях выполнения поручения главы государства о восстановлении регулярного круизного сообщения в Черноморском регионе ФГУП "Росморпорт" в январе 2017 года учредило ООО "Черноморские круизы" Для организации пассажирского сообщения был приобретен комфортабельный девятипалубный лайнер "Князь Владимир". Проработан оптимальный круизный маршрут, который соединяет города Краснодарского края и Крыма: Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь — Сочи. Продолжительность путешествия составляет 7 дней 6 ночей.

Регулярное круизное сообщение стартовало 11 июня 2017 года.