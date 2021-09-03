О новых правилах въезда сообщают комитет по чрезвычайным ситуациям, кризисам и стихийным бедствиям Абу-Даби и департамент культуры и туризма Абу-Даби. Они распространяются на туристов, приезжающих из всех стран мира.

"За пять дней до поездки туристы должны зарегистрировать свой международный сертификат вакцинации или документ об освобождении от вакцинации для подтверждения с помощью смарт-приложения Федерального управления по вопросам личности и гражданства (ICA) или через веб-сайт ica.gov.ae. Путешественники получат SMS-подтверждение со ссылкой на приложение Alhosn, которое необходимо загрузить перед поездкой", — говорится в сообщении.

По прибытии туристы получат единый идентификационный номер в иммиграционной службе аэропорта или через приложение или веб-сайт ICA Smart; это завершит регистрацию в приложении Alhosn. После ПЦР-теста в аэропорту посетители могут активировать Зеленый пропуск, который позволит им входить во все общественные места и в туристические объекты эмирата.

От теста освобождены дети до 12 лет и люди с ограниченными возможностями.

1 сентября эмират обновил распределение стран по спискам в соответствии эпидемиологической обстановкой. Россия по-прежнему не входит в "Зеленый список".

"Путешественники с прививкой из стран, не входящих в "Зеленый список", должны будут показать отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного максимум за 48 часов до вылета, и сдать ПЦР-тест в аэропорту по прибытии. Им не нужно будет проходить карантин, но они должны будут сдать еще один ПЦР-тест на 4-й и 8-й день (считая день прибытия как первый день). Для их удобства отель проведет тестирование на месте", — сообщают власти эмирата.

Туристы без прививки из стран, не входящих в "Зеленый список", должны проходить 10-дневный карантин.