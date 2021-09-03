"Мы ждем, пока закончится Паралимпиада в Токио. Япония в плане обязательств не похожа на другие страны: она должна была принять глобальное мероприятие хоть со зрителями, хоть без. Поэтому 5 сентября заканчивается Паралимпиада, и мы надеемся, что после этого Япония будет решать вопрос с запуском международного туризма. Точнее ответить на вопрос возобновления приема иностранных гостей пока никто не сможет", — сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" директор московского офиса JNTO Валентин Шестак.

Он отметил, что Япония сейчас активно проводит вакцинацию населения, уже 44% японцев привиты от коронавируса. Темпы вакцинации в стране – миллион человек в день. Население Японии насчитывает 127 млн. Кроме того, власти страны ждут стабилизации эпидемиологической обстановки как в Японии, так и в других государствах.

"В Европе относительно недавно запустили систему ковид-паспортов или сертификатов вакцинации от коронавируса. Япония обращает на это внимание и перенимает опыт. Что касается признания российской вакцины "Спутник V", то переговоры ведутся на эту тему. Ранее российское посольство в Японии даже провело презентацию препарата, и японцы оценили вклад российской медицины в борьбу с инфекцией", — пояснил Шестак.

Он добавил, что в ожидании запуска международного туризма JNTO приняла участие в международной выставке "Большой океан", посвященной водному спорту и отдыху на море.

"Прежде Япония не продвигала занятия водными видами спорта в стране. Была экскурсионная программа по регионам, горнолыжные туры. Теперь мы решили уделить внимание турам, которые заинтересуют людей с определенными видами хобби (Special Interest Tours), в частности водными видами спорта. В Японии развит и дайвинг, и сноркелинг, и серфинг", — рассказал Шестак.

Он отметил, что туристы, выбирающие Special Interest Tours, готовы постоянно ездить в другие страны за впечатлениями, которые получают от любимых занятий. Это определенный тип людей, которые согласны переплачивать за то, чтобы компания отвечала их запросам по сервису и обслуживанию.