В частности, рестораны и бары с полуночи 7 сентября смогут работать только до 22:00. Вводится также ограничение загрузки кинотеатров и театров до 50%. Спортивные соревнования в закрытых помещениях будут проходить без зрителей. Музыкальные фестивали запрещены.

Ограничивается также число посетителей музеев, спа-центров, участников деловых мероприятий. Все эти меры будут действовать до конца октября.

"Здесь нет места панике. Ситуация серьезная, но она под контролем. Низкая доля граждан, получивших вакцину, заставляет нас вводить эти меры", — сказал журналистам и.о. министра здравоохранения Болгарии Стойчо Катсаров. Он также призвал болгар делать прививки.

В четверг в Болгарии было выявлено более 1,7 тысяч случаев заражения при населении 8 млн. По словам Кацарова, 98% случаях заражение происходит штаммом "дельта".

Авиасообщение между Болгарией и Россией сейчас открыто. Въезд для россиян возможен с сертификатом о прививке "Спутником V", ПЦР-тестом или справкой о болезни, перенесенной в течение шести месяцев до поездки.